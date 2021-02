Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar bezoek Baudet aan Urk

Een woordvoerder van het OM bevestigt na vragen van de Stentor dat het onderzoek zich specifiek richt op zijn komst naar Urk en niet op bezoeken aan andere plaatsen. De politie bekijkt of de er strafbare feiten zijn gepleegd tijdens zijn bezoek en of er coronaregels zijn overtreden.

,,Alle feiten gaan op een rijtje gezet worden. Of we tot vervolging overgaan ligt onder meer aan wat daaruit komt”, zegt OM-woordvoerder Mary Hallebeek. ,,Vervolging is ook onder meer afhankelijk van of Baudet bijvoorbeeld besprongen is door anderen en hij er zelf niet veel aan kan doen of dat hij bewust de regels heeft overtreden.”

Baudet is door het OM op de hoogte gebracht van het onderzoek. ,,We wachten het onderzoek af alvorens te reageren, maar zien de uitkomsten met veel vertrouwen tegemoet”, laat Forum voor Democratie in een korte reactie weten.

Honderden mensen

Het bezoek van van Thierry Baudet aan Urk bracht dinsdag honderden mensen op de been. Zijn komst was niet groots aangekondigd. Via Twitter liet de politicus een uur voor zijn bezoek weten een visje te gaan eten op Urk. ,,Het was voor mij een persoonlijke favoriet om te bezoeken”, vertelde Baudet. ,,Mensen zijn hier verstandig, werken hard en zijn net als wij tegen de coronamaatregelen.”

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, reageerde na afloop ontstemd op de ontstane situatie in het vissersdorp. ,,Juist een parlementslid moet zich aan de regels houden’’, stelde hij. Ook Mark Rutte reageerde met afkeurende woorden. De gemeente gaf al snel aan ‘de feiten op een rijtje’ te gaan zetten.

Tientallen boetes

De dagen na het veelbesproken bezoek aan Urk ging Baudet nog langs in Harderwijk en Deventer. Hoewel hij zich hier zichtbaar beter aan de maatregelen probeerde te houden, had hij bij strenge handhaving in Harderwijk al tientallen boetes kunnen krijgen.

Bekijk beelden van het bezoek van Baudet aan Urk: