Operaties op de tocht door gedonder tussen ziekenhuizen en bonden: 'We zijn geen vrienden nu’

onderhandeling misluktIn de Nederlandse ziekenhuizen staan diverse operaties op de tocht als gevolg van de stukgelopen onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgever. Zorgmedewerkers staan in de startblokken om over circa twee weken ‘zware acties’ te voeren. Daaronder valt het uitstellen van niet-acute zorg, zegt vakbond NU’91. ,,Het zal als de werkgever niet toegeeft een lange strijd worden. We zitten echt in een impasse.”

Het vertrouwen in een goede afloop heeft de afgelopen dagen aan beide kanten plaatsgemaakt voor verbijstering en ongeloof. Een lange, emotionele vergadersessie die tot diep in de nacht duurde, leverde tot grote verrassing geen akkoord voor een nieuwe cao op. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is het ‘onbestaanbaar’ dat de vakbonden niet akkoord zijn gegaan met het ‘zeer riante bod’ van de werkgevers. Die bieden opgeteld 13 procent loonsverhoging over een periode van twee jaar.

Dat wil zeggen: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent volgend jaar. ,,Dit is het allerbeste bod wat ooit in de publieke sector is gegeven”, verbaast woordvoerder Wouter van der Horst zich. Dat blijkt ook uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. ,,Wij trekken hier een streep. Het gaat écht om verschrikkelijk veel geld. Zo'n stijging zie je echt zelden.”

Volgens woordvoerder Michel van Erp van beroepsvereniging NU ‘91 wijzen cijfers van de Sociaal Economische Raad (SER) echter uit dat de beroepsgroep nog steeds onderbetaald wordt. De vakbonden zijn om die reden allerminst onder de indruk en halen met veel ergernis uit naar de werkgever. ,,Ongelooflijk dat we na zeven onderhandelingsrondes in deze situatie zijn beland”, klinkt het uit de mond van Stella Salden, voorzitter NU’91. ,,We zijn echt even geen vrienden met ze”, voegt Yvette de Vries van FNV Zorg & Welzijn daar aan toe. ,,Het personeel voelt zich door de werkgever in de steek gelaten.”

‘Van covid niets geleerd’

Die teleurstelling steken ze niet onder stoelen of banken. In meer dan twintig ziekenhuizen hangen al wekenlang spandoeken met teksten als ‘wel klappen, maar niet lappen’, ‘onze bloeddruk stijgt sneller dan ons loon’ en ‘van covid niets geleerd, we worden nog steeds niet gewaardeerd’. Als het aan de vakbonden ligt, blijft het niet bij deze uitingen. ,,Als de werkgever niet mee wil bewegen, gaan we over tot werkonderbrekingen en stakingen in de ziekenhuizen”, vertelt Michel van Erp, woordvoerder NU ‘91. ,,Dat zal onder andere leiden tot uitstel van niet-acute zorg.” Daarbij moet de patiënt denken aan zoals operaties, bodyscans en periodieke controles. ,,Het is helaas onvermijdelijk dat de patiënt daar wat van gaat maken.”

De bonden laten een expert uitzoeken welke acties in de komende weken mogelijk zijn. De NVZ betreurt het dat patiënten de dupe dreigen te worden vanwege de stukgelopen onderhandelingen. ,,Het kost naast heel veel geld ook ontzettend veel tijd om die operaties opnieuw in te plannen. We zijn nog volop bezig met het herplannen van de inhaalzorg die als gevolg van corona is ontstaan. Uiteindelijk is dit ook niet in het belang van onze medewerkers.” Zij denken daar wezenlijk anders over. Zo bijten de ic-verpleegkundigen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle op Instagram van zich af. ‘Tijd voor actie! De huidige onderhandelingen laten geen waardering en respect zien. Daarom laten wij van ons horen. Wie volgen er nog meer?’, valt te lezen.

‘Tijd van praten voorbij’

De NVZ blijft ondanks die kritieken bij 13 procent meer loon voor de circa 200.000 medewerkers van de algemene ziekenhuizen. ,,We zijn in de onderhandelingen tot de grens gegaan die ziekenhuizen kunnen dragen. We moeten niet in een situatie komen waarin we door geldgebrek geen nieuwe mensen meer kunnen aannemen en de werkgelegenheid verder onder druk komt te staan. Om over de werkdruk nog maar te zwijgen.”

Het bod van de NVZ is gespreid over twee jaar: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. CNV Zorg & Welzijn vindt dat ‘volstrekt onvoldoende om de koopkracht op peil te houden’. De bonden hadden eerder duidelijk gemaakt dat deze gespreksronde de laatste zou zijn.

,,De tijd van praten is voorbij, de werkgevers kunnen een ultimatum tegemoet zien en zich voorbereiden op acties van onze leden”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn FNV. Hoe het de komende dagen verder moet met de onderhandelingen, is niet helemaal duidelijk. De bonden hadden eerder duidelijk gemaakt dat deze gespreksronde de laatste zou zijn. ,,We gaan nu in gesprek met onze leden. Zij zijn nu aan zet.”

