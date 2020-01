Opgedoken speciekuip bevat stoffelijke resten van loodgieter

Donderdag werd al bekend dat er 'mogelijk stoffelijke resten’ van de 57-jarige loodgieter aangetroffen waren. De politie bevestigt vandaag dat daar inderdaad sprake van is. De familie is inmiddels op de hoogte gebracht van deze vondst.



De duikers deden hun vondst onder de brug over de drukke scheepvaartverbinding, op de weg tussen Nieuw-Vossemeer en Oud-Vossemeer. Dat is precies de plek waar twee duikteams vorige week donderdag gericht zijn gaan zoeken, nadat de recherche de afgelopen weken ‘nieuwe en betrouwbare’ informatie had ontvangen over deze locatie als dumpplek.



Volgens die en eerdere informatie zouden de resten in een plastic speciekuip zijn gestopt die is afgevuld met hard cement, precies het object dat de duikers uit het water haalden.