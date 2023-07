Opgepakte man verdacht van moord en twee keer poging tot moord na steekpartij Leiden

De man werd maandag opgepakt, drie dagen na de dodelijke steekpartij in het centrum van Leiden. Snel na het incident werd vrijdag vlak in de buurt al een eerste verdachte gepakt, maar na onderzoek blijkt dat deze man er niets mee te maken heeft. Hij is vrijgelaten, meldde de politie woensdag. Toch houdt de politie vol dat de man ‘niet zomaar van straat is geplukt’. Ook volgens de rechter-commissaris was er voldoende reden om de man aan te houden.