Ophef om anti-vaccinatiepreek Drutense pastoor: ‘Gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig’

Boodschap­pen­dra­ma nog pijnlijker: ‘Bijstands­klan­ten die naar de voedsel­bank gaan, worden niet gekort’

15:25 Het conflict over een bijstandsvrouw uit de gemeente Wijdemeren die ruim 7000 euro moet terugbetalen omdat ze boodschappen cadeau kreeg van haar moeder is nog pijnlijker dan het al leek. ,,Waar mijn cliënte wordt gekort, gebeurt dat niet bij lotgenoten die naar de voedselbank gaan’’, zegt advocaat Melike Pinarci Cinar tegen deze site. Ze is niet onder de indruk van de toezegging van de betrokken wethouder om het geval opnieuw te bekijken.