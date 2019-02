Opkomst klimaatmars veel groter dan verwacht: ‘Jullie schudden Den Haag wakker’

VideoOp het Haagse Malieveld zijn veel meer scholieren bijeengekomen voor het klimaatprotest dan op voorhand werd verwacht. Ondanks dat is alles rustig verlopen. Rekening werd gehouden met ongeveer 4000 jongeren, maar de organisatie schat het aantal uiteindelijk op maar liefst 15.000. De initiatiefnemers roepen scholieren op om volgende week weer te demonstreren. Of er weer op het Malieveld of regionaal gedemonstreerd gaat worden is nog onbekend.

Donderdag kwamen duizenden scholieren uit heel het land bijeen op het Haagse Malieveld om te demonstreren voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. De opkomst was veel groter dan verwacht. De scholieren liepen met borden en spandoeken met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’. Honderden Nederlandse wetenschappers steunen de actie.

Duizenden scholieren uit het hele land kwamen samen op het Malieveld om te demonstreren voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. Ze liepen met borden en spandoeken met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’. ,,Het is super om te zien dat het zo druk is’’, zegt scholier Jasmijn. ,,Het is ook belangrijk, want we denken aan onze kinderen en kleinkinderen.’’ Haar vriendin Cato is het met haar eens, al ziet zij ook een ander voordeel aan het protest: ,,Het is ook wel lekker om te kunnen spijbelen volgens de regels.’’

De duizenden scholieren werden toegesproken door de organisatie van het protest. ,,Nederland voert al jaren geen zak uit. Daar moet vanaf vandaag verandering in komen! Nederland doet altijd alsof we heel duurzaam bezig zijn, maar dat is helemaal niet zo. We moeten stoppen met praten en starten met doen!” Na de toespraak werd een protestmars ingezet door de Haagse binnenstad.

Geen ‘foute’ groepen

De demonstranten liepen via de Hofvijver en de Mauritskade terug naar het Malieveld. De stoet trok veel bekijks. De demonstranten kregen applaus, werden toegezongen en konden rekenen op steun. Toch was een politieagent blij dat er geen ‘foute’ groepen op de mars afkwamen . ,,We zijn altijd beducht op tegenstanders van een protest, daarom zijn we ook met veel. Het gaat immers om kinderen en die moeten altijd veilig zijn. Ik ben blij dat dit gelukt is.’’

Ook de NS merkte grote drukte en heeft mensen op verschillende perrons ingezet om reizigers te begeleiden. Het was vooral druk vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam.

Volledig scherm Jongeren spijbelden om actie te voeren tegen klimaatverandering. In België gingen de afgelopen tijd tienduizenden scholieren de straat op voor een reeks klimaatmarsen. Ze eisen dat hun regering meer actie onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. © ANP

Rutte keek mee

Premier Mark Rutte vindt het fantastisch dat duizenden jongeren zich vanmorgen hebben aangesloten bij de klimaatmars. ,,Ik heb ze gezien, het waren er heel veel’’, zei de premier. ,,Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge mensen zo betrokken zijn.’’

De scholieren vinden dat de regering niet genoeg doet om klimaatverandering tegen te gaan, maar volgens Rutte is Nederland qua ambities al een koploper in Europa. ,,Geen kabinet waar dan ook in Europa heeft ambities zoals deze regering’’, stelt Rutte.

Maar, daarmee wil hij niet aan de scholieren meegeven dat ,,Nederland al genoeg doet. Dat vind ik een lullige reactie.’’ Volgens hem is de vraag hoe je de ‘energie van de jongeren kan gebruiken om de rest van Europa mee te krijgen in de Nederlandse ambities.’

Ook Rob Jetten, partijleider van D66 en aanwezig bij de klimaatmars, reageert lovend op de actie van de leerlingen. ,,Ik vind het echt mega tof dat zoveel duizenden scholieren vandaag spijbelen voor een beter klimaat. We praten hier in Den Haag heel veel over het klimaat, maar de laatste tijd is er ook heel veel kritiek. Van ‘het gaat allemaal veel te snel’ en ‘moeten we dit nou wel echt doen?’ Jullie schudden vandaag Den Haag wakker met de boodschap dat het écht hoog tijd wordt om eindelijk in actie te komen voor een schone toekomst.’’

Leerlingen die Rutte vanmiddag op het Binnenhof wilden opzoeken stond teleurstelling te wachten. De ME sloot vanmiddag de toegangswegen naar het Binnenhof.

België koploper

Wat het aantal klimaatspijbelaars betreft loopt België ver voor op Nederland. Ook daar werd vandaag weer gedemonstreerd voor een beter klimaatbeleid. Het is de vijfde donderdag op rij dat scholieren de straat op gaan. In veel steden zijn jongeren op de been, maar het zwaartepunt ligt in Leuven, waar net als vorige week een kleine 15.000 deelnemers werden geteld. De organisatie achter de marsen, Youth for Climate, heeft opgeroepen tot een wereldwijde staking voor een beter klimaat op 15 maart.