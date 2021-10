Oplegger met munitie van Defensie kantelt op weg bij Huis ter Heide, huizen ontruimd

Een oplegger met munitie van Defensie is op een weg bij Huis ter Heide gekanteld. Omdat het om een explosieve lading gaat, zijn de huizen binnen 300 meter rondom de vrachtwagen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om de munitie op te ruimen.

De Veiligheidsregio Drenthe vraagt mensen om niet te komen kijken bij de Kolonievaart in het Drentse gehucht Huis ter Heide en een kilometer afstand in acht te nemen. ,,De munitie staat op scherp en vanwege de explosieve lading houden we een veilige afstand.”

Meerdere pallets met munitie zijn uit de oplegger gevallen. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de munitie verspreid over de weg, de berm en het water ligt. In eerste instantie zou een gebied van een kilometer rondom het ongeluk worden afgezet, maar de Marechaussee laat weten dat dit is bijgesteld naar 300 meter. Vermoedelijk zijn er geen huizen in die omgeving om te ontruimen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend. De bestuurder van de vrachtwagen kon veilig uit de cabine klimmen en heeft geen letsel opgelopen. Op beelden van lokale media is te zien dat de oplegger niet meer te redden is. De veiligheidsregio vraagt om hulpdiensten de ruimte te geven.

Het is niet duidelijk om wat voor munitie het precies gaat, maar volgens de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om munitie waar springstof in zit. De munitie werd vermoedelijk vervoerd naar het munitiecomplex in Veenhuizen, het grootste munitiecomplex van Defensie.

De weg bij Huis ter Heide ligt in het buitengebied, waar slechts enkele huizen en bedrijven aan zijn gevestigd.

