Oplossing gevonden voor ‘klapperende’ rails op Nijmeegse brug: trein rijdt mogelijk morgen weer

Het spoor was volgens spoorbeheerder Prorail ‘instabiel’ geworden, maar de woordvoerder wist de hele dag niet te vertellen wat het probleem nu precies was. Wat blijkt: er zat veel hoogteverschil in de overgang van de ene naar de andere spoorstaaf. Waardoor dat is veroorzaakt, is niet duidelijk, maar dat hoogteverschil zorgde voor het ‘geklapper’.

Met kraan op het spoor

Maar feit is dat de spoorwerkers momenteel met een soort kraan bezig zijn de spoorstaven op te tillen en aan de onderkant opvullen met een soort plankjes. Daarna worden de staven weer vastgeschroefd.

Hoe gevaarlijk de situatie was, kon de zegsman van Prorail niet vertellen. ,,De treinen op het spoor bewegen meer dan je zou willen", zei hij eerder vandaag. Of het risico heeft bestaan dat ze ontsporen, kan hij niet zeggen. ,,Dat kan ik niet beoordelen, maar de inspecteur legt het treinverkeer niet voor niets stil.”

Niet relevant

Hoe de rails zo verkeerd zijn komen te liggen, weet ProRail niet. Afgelopen weekend waren er werkzaamheden, waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt. ,,Maar dat is nu niet relevant, het gaat erom dat het snel hersteld wordt.”

Dinsdagmiddag voerde spoorbeheerder ProRail een inspectie uit om te checken of die werkzaamheden goed waren uitgevoerd. Dat bleek niet het geval.

De woordvoerder meldde deze woensdagmiddag dat de herstelwerkzaamheden vlotten. Even leek het er op dat de herstelwerkzaamheden mogelijk dagen in beslag zouden gaan nemen, maar nu wordt door mensen die aan het werk zijn al gezegd dat het werk morgenochtend al klaar kan zijn. Maar officieel bevestigd is dat nog niet.

‘Ik sta hier al kwartier’

Reizigers die gewend zijn per trein naar Arnhem te reizen, lopen deze dag nog vast op station Nijmegen. Een touringcar van Maaskant zorgt voor vervangend vervoer naar Station Lent. De NS laat de bus de hele dag heen en weer pendelen: meer dan één bus is er volgens een NS-woordvoerder niet beschikbaar.

Tim Schellekens uit Nijmegen die woensdagochtend naar zijn werk in Arnhem moet, is op de hoogte. Toch is hij teleurgesteld. ,,Ik had gehoopt dat de NS meer bussen zou inzetten. Ik sta hier al een kwartier. Toch maar thuis werken vandaag, denk ik. Ik moet immers ’s avonds ook nog terug.” De vertraging valt hem tegen. ,,Meestal is het minder druk op woensdagochtend. Maar er is blijkbaar een tekort aan chauffeurs. Ik denk dat het lastig is om voldoende bussen te regelen bij onverwachte gebeurtenissen.”

Hoewel er geen grote opstoppingen en problemen zijn, hebben de medewerkers van Breng die het busverkeer in goede banen leiden het deze ochtend druk met het te woord staan van reizigers. ,,De NS verstrekt weinig informatie", zegt een van hen. ,,Dus doen wij het maar.”

Volledig scherm In buslijn 331 naar Arnhem is het drukker dan gewoonlijk. © dg

Down The Rabbit Hole?

ProRail stelde eerder dat het spoor snel gerepareerd moet worden. Ook omdat komend weekend het festival Down The Rabbit Hole wordt gehouden bij recreatieplas Groene Heuvels bij Ewijk, waarbij veel reizigers worden verwacht die via Nijmegen reizen.

De fietsbrug over de Waal is wel te gebruiken. Fietsers en voetgangers kunnen daar overheen. De fietsbrug is later gebouwd dan de spoorbrug en hangt aan die oudere constructie.

Volledig scherm Inspectie van de spoorbrug over de Waal. © ANP

Volledig scherm Melding op station Nijmegen: voorlopig geen treinverkeer. © dg

Volledig scherm Een vervangende bus brengt treinreizigers van Nijmegen Centraal naar Station Lent. © dg