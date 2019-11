Opmerkelijk onderzoek: duiven kunnen hun tenen verliezen door mensenhaar

Steeds meer doden op kruispun­ten: vooral fietsers zijn de klos

7:54 Het aantal verkeersdoden op kruispunten neemt toe. Vorig jaar telde de politie 172 dodelijke ongevallen. Dat is bijna 20 procent meer dan in 2016. In de afgelopen drie jaar waren er bijna 16.000 ongelukken op kruispunten, waarbij mensen gewond raakten. Vooral fietsers zijn de pineut.