Opnieuw 30 jaar cel voor moordenaars van kroongetuige-advocaat Derk Wiersum

De twee mannen die verantwoordelijk zijn voor de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 zijn donderdag veroordeeld tot dertig jaar cel door het Gerechtshof in Amsterdam. Dezelfde straf legde de rechtbank eerder al op aan de twee uitvoerders.

Daarmee viel de straf opnieuw lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) eerder eiste. Die wilde dat de twee, Moreno B. (34) en Giërmo B. (39, geen familie) een levenslange gevangenisstraf zouden krijgen.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Verdachte Giërmo B. (39) werd diezelfde maand nog gearresteerd, de aanhouding van Moreno B. (33) volgde in januari 2020. Beiden hebben van meet af aan ontkend dat zij de moord op hun geweten hebben.

Aan het misdrijf gingen tal van voorverkenningen vooraf, concludeerde het hof. Eerst door zogeheten spotters, daarna door de twee daders. Met gestolen auto’s zouden zij verschillende keren door de woonbuurt van Wiersum zijn gereden. Uiteindelijk werd de advocaat neergeschoten toen hij rond half acht ‘s ochtends in zijn auto was gestapt om naar zijn werk te gaan.

Voor het hof stond het niet vast dat de daders precies wisten wie Wiersum was en dat hij de kroongetuige bijstond. Wel wisten beide mannen dat Wiersum advocaat was, zegt het hof. „Het moet voor hen duidelijk zijn geweest dat een moord op een advocaat een grote maatschappelijke schok teweeg zou brengen.”

Privéleven op straat

Volgens hun advocaten leunde het bewijs voor een deel op in kaart gebracht telefoonverkeer van de verdachten. Volgens de advocaten is dit niet volgens de regels gegaan en moet de rechter de resultaten buiten beschouwing laten. Bovendien bij het verzamelen van de gegevens het privéleven van de twee mannen ‘op straat te liggen’. Zo werd onder meer duidelijk dat beiden een minnares eropna hielden.

Dat het OM eerder een levenslange gevangenisstraf eiste, was volgens de advocaten niet goed onderbouwd. Zoals de stelling dat de moord op Wiersum ‘een aanslag op de rechtsstaat’ was, omdat het slachtoffer advocaat was. Dat een moord op een advocaat een zeer uitzonderlijke en schokkende gebeurtenis is, daarover zijn ook de raadslieden het eens. Maar dat het slachtoffer een advocaat is, mag niet tot extra straf leiden, vinden zij. „Ieder leven is evenveel waard.”

Reeks liquidaties

De moord op Derk Wiersum maken deel uit van een reeks liquidaties op mensen uit de omgeving van kroongetuige Nabil B. In maart 2018 werd zijn broer Reduan vermoord. In juli 2021 volgde de aanslag op Peter R. de Vries, op dat moment de vertrouwensman van Nabil B.

In aanloop naar de moorden ging er veel mis rond de beveiliging van de slachtoffers. Signalen dat zij gevaar liepen, is door de autoriteiten niet goed op waarde geschat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schetste in een onthutsende reconstructie hoe cruciale informatie steeds in bureaucratie bleef hangen.