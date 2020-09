Opnieuw aardbeving in Groningen, nu bij Westeremden

VIDEO Dit stormsei­zoen komen Klaas en Evert eraan

1 september Zal storm Klaas een spoor van vernieling achterlaten? Krijgen we veel overlast van storm Evert? Of hebben we toch het meest te vrezen van Saidhbhín? Nu de meteorologische herfst is begonnen, is ook het stormseizoen weer geopend verklaard. Mét een reeks nieuwe namen.