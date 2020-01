Opnieuw bombrief aangetroffen, nu bij postsorteercentrum Amsterdam

VIDEO MIVD heeft bewijs dat Oekraïense Boeing boven Iran werd neergescho­ten

15:44 De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt over bewijs te beschikken waaruit blijkt dat de Oekraïense Boeing 737, die woensdagochtend kort na het opstijgen crashte in de buurt van het vliegveld van de Iraanse hoofstad Teheran, is neergeschoten. Volgens minister Bijleveld is er sprake van ‘eigenstandig bewijs’.