Opnieuw code geel voor onweersbuien, nu in het hele land: ‘Hou de lucht in de gaten’

Bij de onweersbuien komt lokaal hagel voor en kan er plaatselijk veel regen in korte tijd vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de onweersbuien. Die verdwijnen in de loop van de avond weer.

De zon schijnt vanochtend van tijd tot tijd tussen de wolken door. Verspreid over het land komt een enkele bui voor. Vanmiddag neemt het aantal buien toe. Door een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het hooguit 24 graden en dat is minder warm dan de afgelopen dagen. Zaterdag blaast een westelijke wind minder warme lucht over ons land. Het is licht wisselvallig met naast zon en wolken, ook zo nu en dan een bui, voorspelt Weerplaza.

Gisteren werd code geel afgegeven voor het zuidoosten van het land. Daar konden in de loop van de middag en avond enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen. Hierdoor was er kans op blikseminslag en hagel. Ook kon er plaatselijk veel regen vallen.

De bliksem sloeg gisteren in op een voetbalveld in Enschede. Uit het niets, nog voordat de regen dat sportcomplex bereikte, was er rond 20.45 uur een inslag op het Enschedese voetbalcomplex. Spelers van VV Victoria ’28 en FC Aramea waren daar aan het trainen en vluchtten na de inslag naar binnen. Een 23-jarige speler van Aramea bleef echter op het donkere veld liggen.

De speler werd direct opgehaald en van het veld gedragen, toen de medespelers bemerkten dat er iemand was achtergebleven, vertelt bestuurslid Benjamin Savci die bij het incident aanwezig was. De gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens hem bij kennis en moest waarschijnlijk nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Voetbalspelers vertellen dat ze tijdens de inslag ‘hun voeten voelden tintelen’.

Zij mogen volgens de meteoroloog ‘van geluk spreken dat de bliksem insloeg in de lichtmast’. ,,Het spanningsveld rondom die bliksem was alleen zó groot, dat mensen in de buurt van die bliksem toch een schok kregen. De klachten die mensen daarna kregen, zoals sterke hoofdpijn, komt wel overeen met een blikseminslag. Als die bliksem niet in de lichtmast was geslagen, had het dodelijk af kunnen lopen.’’

Volgens de meteoroloog zijn dit ‘potentieel de gevaarlijkste bliksems’. ,,Je ziet het niet aankomen en ineens kan het gebeuren. Voordat je weet wat er aan de hand is, is die bliksem al geweest. Het is echt een fractie van een seconde.’’ Hij waarschuwt dat dit soort dingen vandaag op zeer lokale schaal ook weer voor kunnen komen. ,,Dus mensen, hou de lucht in de gaten. Ook vanmiddag gaan er weer regen en onweersbuien ontstaan.’’

