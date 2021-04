Opnieuw ‘dringende oproep’ grote steden om terrassen te openen

Topman Rabobank spreekt zich uit over gebrek aan betaalbare woningen, maar verhuurt zelf illegaal een huis

10 april De topman van de grootste bank van Nederland verhuurt in de Utrechtse wijk Lombok illegaal een huis. Dit is in strijd met de regels van de gemeente Utrecht, die de schaarse woningen in de stad juist probeert te beschermen. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Rabobank riskeert hiermee een boete die kan oplopen tot ruim 18.000 euro.