Opnieuw explosies bij Surinaamse geldpandjes, politie viel dit jaar nog binnen bij hoofdkantoor

suri-changeBij drie geldwisselkantoren van Suri-Change in Amsterdam vonden dinsdagnacht kort na elkaar explosies plaats. Eerder dit jaar was het Rotterdamse bedrijf, dat door justitie wordt verdacht van het witwassen van miljoenen aan crimineel geld, ook al het doelwit van aanslagen.

De aanslagen van dinsdag vonden rond 3.00 uur 's nachts plaats bij geldwisselkantoren van Suri-Change aan de Jan Evertsenstraat, de Eerste van Swindenstraat en de Bijlmerdreef in Amsterdam. Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek, maar heeft nog geen verdachten in beeld. Omdat het om kantoren van dezelfde organisatie gaat, kijkt de politie of het een intimidatiepoging betreft.

Suri-Change, waar mensen geld geld vanuit Nederland naar het buitenland kunnen sturen, heeft zware maanden achter de rug. In januari was de vestiging in Rotterdam-Zuid twee keer vlak achter elkaar het decor van een aanslag. Binnen twee dagen tijd werd het pand beschoten én bracht iemand voor de ruit een vuurwerkbom tot ontploffing. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam besloot daarop de zaak tijdelijk te sluiten.

Ondergrondse bankier

Eind maart vielen opsporingsdiensten binnen bij het hoofdkantoor aan de West-Kruiskade in Rotterdam. Vijf mannen, onder wie de eigenaar (73) en zijn twee zonen (49 en 45), werden aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, als is het onderzoek nog in volle gang. Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde Suri-Change jarenlangs als ondergrondse bankier. Miljoenen euro’s aan cocaïnewinsten zouden via Surinaamse geldwisselkantoortjes uit Nederland zijn weggesluisd.

In 2017 viel de politie al eens binnen bij het bedrijf tijdens een actiedag rond witwassen via geldtransactiekantoren in Rotterdam. En in 2014 legde De Nederlandsche Bank een boete op aan Suri-Change omdat de administratie een rommeltje was. In de tussentijd stak de familie voor miljoenen in vastgoed. In totaal legde de politie in maart beslag op 42 woningen, goed voor een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om panden nabij het Scheveningse strand, maar ook een grote hoeveelheid appartementen in Rotterdam. Aan een van die optrekjes hangt een prijskaartje van 1,1 miljoen.

Suri-Change telt negen kantoortjes in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en een in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Het is een oplossing voor landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is. Het overgemaakte geld kan vaak binnen een paar minuten al worden opgehaald bij een uitbetaallocatie in landen als Suriname, Ghana of Vietnam.

Schade beperkt

Woensdagochtend lijkt de schade bij de vestiging op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam mee te vallen. Het rolluik is beschadigd, op de plek waar het explosief naar binnen is gegooid zit een gat. Ook het raam achter het rolluik is volledig gebarsten. Door de hele zaak liggen glasscherven.

In de vroege ochtend van woensdag 24 mei, rond 03.00 uur, vonden er meerdere explosies plaats bij een geldwisselkantoor aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam.

Folkert, die tegenover de zaak woont, zat dinsdagnacht – net als wat andere buren – rechtop in bed. ,,Ik wist meteen dat het een explosie was’’, zegt hij tegen Parool. ,,Ik keek door het raam, in de hoop iemand weg te zien rennen. Maar er was niemand.” Een bovenbuurman komt op zijn slippers naar buiten om de schade te bekijken. Hij heeft niks gehoord, net als een paar andere buren die boven het geldwisselkantoor wonen. Echt geschrokken is hij niet. ,,Ik lag lekker te slapen", zegt hij schouderophalend.

De kans lijkt klein dat de daders de geldwisselkantoren wilden beroven. Dat drie vestigingen van hetzelfde bedrijf het doelwit waren, en er eerder ook al aanslagen plaatsvonden bij de Rotterdamse vestiging, wijst op een gerichte actie tegen Suri-Change.

De directeur van het bedrijf heeft vooralsnog op vragen gereageerd.

Volledig scherm Het filiaal van Suri-change in de Jan Evertsenstraat. © Koosje Koolbergen