Opnieuw gerichte zoekactie Tanja Groen, dit keer op de hei

Figuren in witte pakken duiken op in uitgestor­ven straten

15 december De ‘Guerilla Mask Force Nederland’ heeft gisteravond op verschillende plekken in Nederland een korte demonstratie gehouden in de uitgestorven straten. De in witte beschermende kleding uitgedoste figuren protesteren al sinds enkele weken met een pop up ‘slavenmars’ als protest tegen de huidige coronamaatregelen.