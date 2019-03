Opnieuw meer reizigers voor Nederlandse luchthavens

De groei van de passagiersaantallen op de Nederlandse luchthavens zet door. In het vierde kwartaal van vorig jaar vlogen 18,8 miljoen reizigers van en naar Nederland, een stijging van 4,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Vooral de kleinere luchthavens in Rotterdam, Groningen en Maastricht verwelkomden fors meer passagiers in de laatste drie maanden van 2018. Zo kreeg de luchthaven van Maastricht 75 procent meer reizigers over de vloer. Via Rotterdam en Groningen vlogen respectievelijk 12 procent en 19 procent meer mensen. Schiphol vervoerde 17 miljoen passagiers, wat een groei van 3,5 procent betekende.

Verder meldt het statistiekbureau dat de hoeveelheid vracht op Nederlandse luchthavens in het vierde kwartaal met 0,5 procent is gestegen tot 475.000 ton. Deze groei is geheel voor rekening van de luchthaven van Maastricht. Op Schiphol daalde het vrachtvolume met 1,2 procent.

Ook groei in lesvluchten

Ook het aantal lesvluchten op de Nederlandse luchthavens is voor het eerst sinds 2009 gestegen. Vorig jaar vonden bijna 197.000 bewegingen plaats binnen het opleidingsverkeer, en dat is 15 procent meer dan in 2017. In 2009 besloeg het lesverkeer in Nederland nog 351.000 starts en landingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De meeste lessen waren op de kleine vliegvelden (vooral Lelystad), waar het lesverkeer goed was voor ongeveer de helft van alle starts en landingen op deze luchthavens. Op de nationale luchthavens bedroeg het aandeel lesverkeer, met 31.000 bewegingen, bijna 5 procent van het totale aantal. Dat was in 2009 nog ruim 17 procent. Op Schiphol en Eindhoven werd op beperkte schaal gelest. Rotterdam The Hague had met 14.000 bewegingen het meeste lesverkeer.