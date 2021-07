Opnieuw minder treinen door tekort aan verkeersleiders

Rechter: homostel­len moeten kosten voor ivf-behande­ling af kunnen trekken van belasting

28 juli Homostellen die samen een kind krijgen, moeten de kosten van de ivf-behandeling van een draagmoeder kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting. Vrouwen mogen dat nu wél, maar mannen niet, en dat is discriminerend. Dat oordeelt de rechtbank in Arnhem woensdag in een zaak van twee mannen bij wie de Belastingdienst de aftrekpost had geweigerd.