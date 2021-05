Opnieuw nul op rekest voor Viruswaarheid in kort geding tegen Staat om coronamaatregels

Nederland zit in een ‘open penitentiaire inrichting’ klonk het twee weken geleden. De coronamaatregelen moeten van tafel. ,,We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat.” Volgens de rechter zijn de maatregelen wettelijk echter goed geregeld en is er sprake van ‘een voldoende wettelijke basis’.



Volgens Viruswaarheid had het kabinet de noodtoestand moeten uitroepen om de maatregelen te kunnen rechtvaardigen. Nu dat achterwege is gelaten, is het pakket maatregelen in strijd met grondrechten en internationale verdragen. Ook met dat laatste is de rechter het niet eens.