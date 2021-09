Opnieuw slachtoffers bij ontgroening: Groningse studentenvereniging verzwijgt incident

Het voorval deed zich voor tijdens de jongste ontgroeningsperiode van de vereniging, van 20 augustus tot en met 1 september. Aanvankelijk ontkende vice-praeses van Albertus, Ruben van Rossem, dat er sprake was van een ontgroeningsincident. ,,De combinatie van warmte en veel mensen in een oud verenigingspand zorgt er helaas voor dat soms mensen flauw vallen. Vergelijkbaar met een concert of festival”, luidde zijn verweer.



Pas in tweede instantie erkende het bestuurslid dat vier studenten flauwvielen toen zij opstonden nadat zij ‘maximaal 20 minuten voorovergebogen zittend‘ op elkaar hadden zitten wachten. ,,Wij zijn met hen naar het medisch team gegaan om hen te controleren. De vier personen maakten het na een nacht slapen weer goed en hebben verder deelgenomen aan het programma.”

‘Niet lekker’

Volgens Van Rossem voelden, zo bleek bij navraag, 25 andere aspirant-leden zich ‘niet lekker’. Ook zij werden door een medisch gecontroleerd en konden daarna verder. Hoewel de situatie nog geëvalueerd wordt, is reeds besloten om mensen niet zo lang voorovergebogen te laten zitten, klinkt het. Albertus Magnus heeft 2400 leden en is daarmee, na het bekende Vindicat, het grootste studentenkorps van Groningen.



Vindicat kwam vaker in beeld wegens misstanden tijdens de ontgroening. Na de incidenten wilden de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente af van de ontgroeningen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar er werd wel een gedragscode opgesteld. Die schrijft voor dat de korpsen moeten zorgen voor een ‘veilige en vertrouwde omgeving’, waarbij met respect met elkaar wordt omgegaan. Ook geldt er een meldingsplicht bij eventuele incidenten.

Steun kwijt





In 2017 raakte Vindicat de financiële steun van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen kwijt, nadat er geen melding werd gedaan van een mishandeling in de sociëteit. Een korpslid liep daarbij een lichte hersenschudding, schade aan het gebit en een snee in diens neus op. Twee leden moesten zich voor de rechter verantwoorden voor mishandeling met letsel tot gevolg. ‘Een tikkie’, verklaarde een van hen.



In 2018 raakte de studentenvereniging, wegens ‘gebrek aan verande­rings­be­reid­heid’ alle steun kwijt. Geen accreditatie, geen bestuursbeurzen en ook geen uitnodigingen voor officiële gelegenheden, luidde het toen naar aanleiding van een rapport van de accreditatiecommissie. Ook in de jaren erna kwam Vindicat in het nieuws wegens ongeregeldheden, zoals vechtpartijen. Pas dit jaar herstelde de Rijksuniversiteit de banden met Vindicat.

