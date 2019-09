Opnieuw taakstraffen geëist tegen vijftien blokkeerfriezen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep opnieuw taakstraffen tegen vijftien blokkeerfriezen voor betrokkenheid bij de A7-blokkade in 2017.

Vorig jaar legde de rechtbank aan 34 personen een taakstraf op. Vijftien gingen in hoger beroep. De eisen van het OM komen grotendeels overeen met het vonnis van de rechtbank. Het OM wil dat 'boegbeeld' Jenny Douwes 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf krijgt. De rechtbank kwam tot 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Zij wordt onder meer verdacht van opruiing.



Zo had Douwes een Facebook-evenement aangemaakt waarin werd opgeroepen tot de actie en speelde zij een coördinerende rol, aldus het OM. Een motorrijder die de bussen afsneed, hoorde ook 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen zich eisen. Tegen dertien anderen is een taakstraf van 120 tot 150 uur geëist.

‘Niets strafbaars gedaan’

Douwes betoogt ook in hoger beroep bij ze geen leidende rol had bij de A7-blokkade op de dag van de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum. Zij wil daarom vrijgesproken worden. ,,Ik heb niks gedaan dat strafbaar is”, zei ze dinsdag tegen het gerechtshof in Leeuwarden.

Advocaat-genaraal Schepers denkt daar anders over. ,,De oproepen van Douwes op Facebook zijn te vergelijken met een ongeleid projectiel dat alle kanten op kan vliegen. Met alle grote gevaren en risico’s van dien”, zegt Schepers.

Tegenstanders monddood