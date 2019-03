Oppositie kritisch over deelname Air France-KLM

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer toonden zich dinsdag kritisch over de manier waarop het parlement is betrokken bij de aankoop van aandelen in Air France-KLM. Onder meer de SP en de PvdA wilden van het kabinet weten waarom bijvoorbeeld zelfs de fractievoorzitters van de partijen niet eerder op de hoogte werden gesteld .

Minister Wopke Hoekstra informeerde vorige week de financiële woordvoerders van de partijen over de deelname in Air France-KLM. Die moesten daarbij wel een geheimhoudingsverklaring tekenen, en mochten de leiders van hun partijen niet eerder inlichten. ,,Had de Tweede Kamer de optie de aankoop te verwerpen?'', vroeg SP-Kamerlid Mahir Alkaya zich af.

Ook Henk Nijboer (PvdA) wilde weten waarom de Kamer niet van tevoren is is geraadpleegd. Hij en andere Kamerleden wezen op het budgetrecht, dat het parlement het recht geeft de uitgaven van de staat goed of af te keuren.

Hoekstra benadrukte dat er allerlei scenario's zijn overwogen door het kabinet, waaronder het informeren van de fractievoorzitters in plaats van de financieel specialisten. Maar de situatie was ingewikkeld, aldus de minister. ,,We hebben het bij diverse juristen gecheckt. Enerzijds is er de wens om openheid, het recht op informatie van de Tweede Kamer. Maar we wilden ook juridisch correct handelen omdat het over koersgevoelige informatie ging.‘’

Keerpunt

Naast de kritiek klonk er ook opnieuw veel lof voor de actie van het kabinet. Niet alleen de linkse partijen, maar ook het CDA vroeg zich af of dit een keerpunt is in de manier waarop het kabinet over marktwerking denkt.

Volgens Hoekstra blijft ,,de vrije markt een uitstekend vertrekpunt'', maar moet Nederland tegelijk ,,niet naïef zijn en bereid zijn het tafelzilver te verdedigen''.