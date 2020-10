Oprichter ‘alternatief OMT’: 'We zagen het compleet de verkeerde kant op gaan'

Volgens premier Rutte is het ‘een club mensen die ons scherp houdt’ en zijn hun adviezen alleen maar goed. Bij het OMT denken ze heel anders over het RedTeam. ,,Zo geeft Rutte ze status en creëer je een competitief adviesmodel”, reageerde OMT-lid en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss vandaag op deze site kritisch. Hij vreest dat het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland ‘kapot wordt gepraat’. ,,Wat we nodig hebben is één duidelijke richting en aanpak. We moeten stoppen met twijfel zaaien.”