Oprichter Dream or Donate vraagt bewijs van alle individuele donateurs

Hack

Mastenbroek stelt dat hij gehackt is en afgeperst en daarom wel in actie moest komen. ,,Wat er nu moet gebeuren is uitzoeken welke donaties er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Hiervoor hebben wij de bankrekening en de bankrekening van de donateurs. We zullen een nieuwe database aanleggen waarin de donaties die gedaan zijn door donateurs vastgelegd worden. Dit zal vergeleken worden met wat er al uitbetaald is aan de Dromen en zo zal iedereen het daadwerkelijke bedrag dat hij of zij nog hoort te ontvangen zo spoedig mogelijk ontvangen. Ik wil de dromers vragen om contact op te nemen met hun donateurs en hun vragen of zij een screenshot willen sturen van hun bankoverschrijving met de betreffende codes en andere informatie.’’'

Gedupeerden

Mastenbroek presenteert zichzelf als een weldoener, maar daar zijn al wat langer vraagtekens bij te zetten. Het zakenblad Quote noteerde al wat opmerkelijke quotes van de zakenman. Zo meldde hij een op een website: ‘2014; DreamorDonate starts generating some income’. Over het jaar 2015 schreef hij: ‘I decide to cut back on my working hours even more, working only 10 hours a week. – Life is beautiful and business is growing.’ Een jaar later maakte Mastenbroek het nog bonter: ‘Set a new income goal of earning $1,000,000 in the first 180 days of 2016, while not working more than 10 hours a week.’