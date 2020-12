Oprichter eerste nieuwjaarsduik (90) overleden

Van Batenburg organiseerde de eerste nieuwjaarsduik met zwemclub Njord ‘59 op 1 januari 1960 in Zandvoort. Begin dit jaar was hij nog aanwezig bij de nieuwjaarsduik van de Bloemendaalse reddingsbrigade.



Van Batenburg moest in september naar een verpleeghuis in Bloemendaal. Zijn man Jankees Boer trok daar een maand later bij hem in zodat ze, vanwege de coronamaatregelen, samen in isolatie konden gaan. ,,Ik had Ok beloofd dat ik hem niet alleen zou laten", zei zijn partner daarover.