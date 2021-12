Oprichter Loterijverlies Ferdy R., de man die ooit de Staatsloterij deed wankelen, moet twee jaar cel in

Ooit bracht hij de Staatsloterij aan het wankelen omdat hij aan het licht bracht dat deelnemers werden misleid, nu moet hij wegens bedrog zelf de gevangenis in. Ferdy R., ruim twaalf jaar geleden oprichter van claimorganisatie Loterijverlies, is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijk cel. Volgens justitie verduisterde R. miljoenen die nodig waren om te procederen tegen de Staatsloterij.

Loterijverlies voerde jarenlang actie tegen de Staatsloterij namens vele tienduizenden deelnemers die zich misleid voelden omdat hun winstkansen kleiner waren dan voorgespiegeld. R. (van huis uit jurist) leek ooit een held te worden, aangezien hij aan het licht wist te brengen dat de Staatsloterij prijzen trok uit een pot waarin ook onverkochte loten zaten. R. kwam in 2009 al met rekensommen waaruit bleek dat de Staatsloterij in negen jaar tijd ‘slechts’ 231 miljoen had uitgekeerd, in plaats van de 449 miljoen euro die was gemeld. Dat leidde tot veel commotie in Nederland.

Bij de rechter en de Hoge Raad haalde R. meerdere malen zijn gelijk. Wat volgde was een jarenlange strijd om de gedupeerden te compenseren. Vele tienduizenden mensen meldden zich aan bij R.’s claimorganisatie Loterijverlies om hun geld van jarenlang gekochte loten terug te krijgen.

Oneindige juridische strijd

Daarna voerde Ferdy R. een strijd met de Staatsloterij die oneindig leek, omdat R. - volgens de Staatsloterij althans - ‘absurd hoge schadebedragen’ bleef eisen, die zo ongeveer het failliet van de Staatsloterij zouden betekenen. De Staatsloterij twijfelde er zelfs aan of R. de zaak wel echt wilde oplossen, of dat hij zijn claimclub zo lang mogelijk wilde laten bestaan.

In 2017 besloot de Staatsloterij 13,5 miljoen euro aan prijzengeld te gaan verloten onder álle miljoenen deelnemers uit de periode 2000 tot en met 2007, de spelers dus uit de periode dat onjuiste reclame werd gemaakt over winstkansen. Met die geste hoopte de Staatsloterij een einde te maken aan de al jaren durende verwarrende strijd over financiële compensatie, waarbij inmiddels niet alleen de club van R. was betrokken. R. zelf ging níet akkoord met het aanbod van de Staatsloterij voor een gratis trekking. Veel van de mensen die hij bijstond, deden dat overigens wel, allang blij dat ze in de claimchaos nog íets terugkregen.

Er rezen ondertussen steeds meer twijfels over de goede bedoelingen van Ferdy R. Na verloop van tijd kwam hij zelf in het vizier van justitie, omdat hij een deel van de inleg van de deelnemers aan zijn claims zou hebben gebruikt voor zichzelf. Zo zou er 2,8 miljoen euro van Loterijverlies zijn overgemaakt naar een ander bedrijf op Kanaaleiland Guernsey waarvan hijzelf (mede-)eigenaar was.

‘Hij handelde als bedrieger’

,,Hij streed tegen bedrog, maar handelde zelf ook als bedrieger”, stelde de officier van justitie enkele weken geleden tijdens de rechtszaak. Volgens het Openbaar Ministerie werden de miljoenen overgemaakt op basis van valse facturen. Bijna een half miljoen euro werd aan portokosten gerekend voor formulieren die grotendeels digitaal verstuurd zijn.

Ferdy R. waste volgens de officier gelden wit door er onder meer een villa van 1,4 miljoen euro in Bergen mee te financieren. Tussendoor vroeg hij de deelnemers voor wie hij zei op te komen enkele keren om nieuwe bijdragen voor de juridische strijd. ,,Hondsbrutaal”, zei de officier. Het Openbaar Ministerie - dat vier jaar cel had geëist - vindt dat R. zich schuldig maakte aan verduistering, fraude en witwassen. Daarnaast is de fiscus voor zeker een miljoen euro benadeeld.

Per app laat Ferdy R. weten dat hij in hoger beroep zal gaan tegen de veroordeling. Hij blijft volhouden dat hij strijdt voor de goede zaak. Hij ziet zich als winnaar van een van de grootste rechtszaken ooit, die tegen de Staatsloterij. Zijn strafrechtelijke vervolging ziet hij als een manier ‘om mij uit te schakelen’.

