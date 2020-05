Oprichter van School of Life: er heerst een enorme identiteitscrisis

‘Succes is een keuze’ is zo’n echte zelfhulp- en managementgoeroe-kreet, zegt Laurens Knoop. Alsof het leven maakbaar is en je alles zelf in de hand hebt. Toch heeft hij wel wat met het motto, al denkt hij dat er net iets anders mee wordt bedoeld. Namelijk dat je voor succes keihard moet werken en soms offers moet brengen. En dát is inderdaad een keuze.



Neem Einstein, vervolgt hij. Die had twee mislukte huwelijken, leefde in onmin met zijn kinderen, maar bracht geniale dingen voort. En Goethe, die op talrijke gebieden expert was, maar een moeizaam liefdesleven kende. Of Mozart, die zijn hele leven in dienst stelde van de muziek. ,,Ik vraag me af: is dat echt nodig om meesterschap, om dat ene hogere doel te bereiken? Het fascineert me, maar het is niet mijn ideaalbeeld. Ik wil wél liefde in mijn leven, vrije tijd en leuke dingen doen die niet per se bijdragen aan dat ene doel’’, zegt Knoop.