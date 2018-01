Oproep aan chauffeurs: Schijt ergens anders

In de beukenhaag hangt toiletpapier. ,,Ik heb 85 collega's die deze rit soms maken'', vertelt hij. ,,De rit van Ede naar Putten en terug duurt twee uur en een kwartier. Voor sommigen is dat te lang. Omdat de stationsrestauratie lang niet altijd open is, kunnen we nergens onze behoefte doen.''



Busmaatschappij Syntus kent het probleem, zegt woordvoerder Hanneke Ruiter. ,,We zoeken een oplossing. Buslijn 107 is een geval apart. We hebben nog enkele van dit soort trajecten waarbij de chauffeurs lang onderweg zijn. Een dixie is niet toereikend. We gaan overleggen met de gemeente Putten, want er ligt daar geen riolering.''



Margee Bergman is exploitant van de stationsrestauratie op het NS-station Putten. ,,Van de 85 buschauffeurs komen er hooguit 10 af en toe bij ons om naar het toilet te gaan. We vinden dat goed. Maar omdat we niet altijd open zijn, snap ik dat er een andere oplossing moet komen.''