Oproep na dood Haagse tiener: praat met puber over challenges

Die oproep doen deskundigen en minister Hugo de Jonge (Jeugd) naar aanleiding van de tragische dood van Clay Haimé (15) uit Den Haag. De havo-scholier overleed afgelopen zaterdag, volgens zijn ouders aan de gevolgen van een ‘onnozole challenge’.



,,Waarschuw je kinderen voor zulke vreselijke rages’’, zegt minister Hugo de Jonge. ,,Je kunt niet alles voorkomen, want je bent er als ouder niet altijd bij. Maar praat er met je kinderen wel over. Dit kan een aanleiding zijn om als ouder het gesprek met je puber op de bank aan te gaan.’’



Dat zegt ook Peter Nikken, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Het internet staat vol met dit soort rare gedragingen. Daar moeten pubers op voorbereid zijn, want het is heel logisch dat ze zulke dingen vervolgens zelf ook willen uitproberen. Maar ze kunnen de gevaren nog niet goed inschatten.’’

Volledig scherm Een foto van Clay Haimé op de herdenkingsplek © Frank Jansen

Ouders kunnen niet voorkomen dat hun kinderen dit soort filmpjes onder ogen krijgen, zegt Nikken. ,,En dat is lastig, want ze komen uit een tijd waarin je nog geen YouTube en gevaarlijke challenges had. Maar durf er toch over te praten. En help ze met datgene wat zij nog niet hebben, maar jij als ouder wel: levenservaring, en de vaardigheid om risico’s in te schatten.’’

Ouders denken al snel dat hun kinderen wel beter weten, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media. ,,Maar ze vergissen zich enorm in de belevingswereld van hun kind. Als wij de choking game (zo lang mogelijk de keel dichtdrukken) op internet opzoeken, komen we uit op sites waar voor de gevaren wordt gewaarschuwd. Maar jongeren zien YouTube-video’s waarin vooral te zien is hoe uitdagend het is.’’

Een jaar geleden overleed de 16-jarige Tim Reynders uit Arkel als gevolg van een choking challenge. Zijn ouders willen nu een website opzetten met de laatste informatie over challenges en de gevaren ervan. ,,Voor ons is een totaal onbekende wereld opengegaan’’, stelt de familie van Tim. ,,Ouders, artsen en scholen weten steeds minder waarmee kinderen worden geconfronteerd via het internet.’’