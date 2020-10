Oproep ouderenbonden: ‘Kijk naar elkaar om, pak de telefoon of maak een coronaproof wandeling’

Wandelen

,,Verder hopen we dat mensen naar elkaar blijven omkijken", aldus Schipaanboord. ,,Stuur eens een kaartje of bel je opa of oma of oude buurvrouw eens wat vaker op. Of vraag of jullie samen buiten een wandeling kunnen maken als het weer het toelaat."



Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB roept iedereen op naar elkaar om te blijven kijken. ,,Pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wél mogelijk", zegt directeur Marcel Sturkenboom.