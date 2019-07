Oranjes zorgen wel vaker voor flinke relletjes

1976

Prins Bernhard (1911-2004) nam begin 1960 in het diepste geheim ruim een miljoen dollar steekpenningen aan van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Doel daarvan was dat de prins de Nederlandse regering positief zou stemmen om toestellen van die fabrikant aan te schaffen.



De omkooppraktijken kwamen jaren later aan het licht toen bleek dat Bernhard wederom een smak geld van het bedrijf had gekregen. De prins ontkende in alle toonaarden, maar de affaire dreigde in 1976 wel bijna een constitutionele crisis te worden toen duidelijk werd dat Bernhard, toen echtgenoot van koningin Juliana, mogelijk strafrechtelijk zou worden vervolgd.



De regering besloot als straf dat de prins al zijn functies in het bedrijfsleven en de krijgsmacht moest neerleggen. En hij werd geadviseerd in het openbaar niet meer in militair uniform te verschijnen. Daar hield hij zich aan. Nederland besloot uiteindelijk de Lockheed F-104 Starfighters te vervangen door F-16 ‘s van de concurrerende vliegtuigbouwer General Dynamics.