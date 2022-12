Organisaties eisen verbod op excuses slavernij op 19 december: ‘Voor ons is 1 juli heilig’

Het gaat om zes stichtingen uit de Amsterdamse Bijlmer: Eer en Herstel, Wi Kon Na Wen, Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit, Wi Sten en Keti-Koti, en de lokale multiculturele zender Mart. Ze voelen zich ‘vernederd’ omdat de datum zonder overleg is bepaald.

Het kabinet komt op 19 december om 15.00 uur in het Nationaal Archief in Den Haag met een reactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. De toespraak van premier Mark Rutte wordt tegelijk live uitgezonden bij plechtigheden in Suriname, Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius, in aanwezigheid van een Nederlandse minister of staatssecretaris.

Rutte wil tot nu toe slechts kwijt dat het een ‘betekenisvol moment’ zal worden. Morgen beslist de ministerraad over de invulling van 19 december, maar landsadvocaat Reimer Veldhuis bevestigde tijdens de zitting dat excuses maandag wel een ‘stevig voornemen’ van het kabinet zijn.

Draagvlak neemt af

De organisaties eisen een verbod op nationale excuses op 19 december. In plaats daarvan pleiten zij voor één op 1 juli volgend jaar. Ze willen dat eerst een lopend onderzoek naar het slavernijverleden wordt afgewacht. ,,Dat is van belang om te weten wat het exacte aandeel is van het landsbestuur, om te weten waarvoor excuses worden aangeboden’’, zegt advocaat Joancy Breeveld. ,,Dit zorgt ervoor dat het draagvlak afneemt.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Advocate Joancy Breeveld en Glenn Codfried van de Amsterdamse zender Mart. © ANP

Daarnaast willen de organisaties betrokken worden bij de voorbereiding van de excuses. Volgens Breeveld moet de overheid rekening houden met de gevoelens van nazaten van tot slaaf gemaakten. Dat gebeurt nu niet, stelt ze. ,,De geheimzinnigheid duurt voort’’, aldus Breeveld. ,,Dat brengt meer schade toe aan de nazaten aan wie het excuus gericht is. Dit is een eenzijdig opgelegd en haastig initiatief waarbij onzorgvuldig is gehandeld.’’

Dat organisaties op het laatste moment zijn uitgenodigd voor het tweede overleg op het Catshuis, afgelopen dinsdag, is volgens Breeveld ‘te laat’. ,,Er is absoluut geen regie meer. Nu wordt van alles gedaan om draagvlak te krijgen. De enige oplossing is de excuses te verplaatsen naar 1 juli. Voor de nazaten is die datum heilig.’’

Onbeschoft

Oud-PvdA-politicus Hannah Belliot vindt het 'pijnlijk en verdrietig’ dat het adviesrapport al anderhalf jaar in de la bij de overheid ligt en niet besproken is in de Tweede Kamer, maar nu wel voor het eerst publiekelijk wordt aangehaald tijdens de rechtszaak. ,,Het is een ethische kwestie’’, zei Belliot tegen de rechtbank. ,,De regering heeft te weinig doorgrond waarom die excuses uitgesproken worden. Het is niet alleen het op papier zetten van meningen. Het is onbeschoft dat anderen eenzijdig dominant bepalen wanneer wij moeten komen.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Hannah Belliot na afloop van het Catshuisoverleg afgelopen dinsdag. © ANP

Volgens de staat is er geen juridische grond voor een verbod op mogelijke excuses op 19 december. Landsadvocaat Veldhuis noemt het ‘zeer spijtig’ dat het voornemen is uitgelekt en ‘onvolledige informatie’ naar buiten is gekomen. Dat de gang van zaken voor veel wantrouwen zorgt, is voor de staat een belangrijke les.

Ingrijpend en persoonlijk

Tegelijk zegt hij dat de staat ‘zorgvuldig’ heeft gehandeld door de afgelopen periode gesprekken te organiseren met ‘een brede groep van personen en organisaties om de diepere gevoelens te begrijpen’. Ook is er gesproken met vertegenwoordigers in Suriname en op de Nederlandse Antillen. ,,De staat zal zich in het bijzonder inspannen om eisers bij het proces te betrekken, omdat het voor hen zeer ingrijpend en persoonlijk is.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Henry Geffries van de stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit kwam in traditionele Ghanese kleding naar de rechtbank. © ANP

Volgens de landsadvocaat zal het kabinet maandag reageren op drie elementen uit het adviesrapport: erkenning, excuses en herstel. ,,Het kabinet vindt het belangrijk dat voor de start van het herdenkingsjaar wordt uitgedragen hoe het denkt over het slavernijverleden.’’

Symbolische datum

Sinds het uitlekken van de datum vorig maand woedt een verhitte discussie. Surinaamse en Antilliaanse politici, activisten en organisaties zijn boos dat ze geen inspraak hebben gehad bij de keuze van de datum en invulling van de excuses. Ze vinden dat de datum uit de lucht is gegrepen, en hechten veel waarde aan de symbolisch belangrijke datum 1 juli 2023. Dan is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft.

De Surinaamse organisaties wijzen erop dat veel partijen zich tijdens de gesprekken op het Catshuis hebben verzet tegen de datum 19 december. Ook vinden velen dat koning Willem-Alexander excuses moet maken.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2013 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Amsterdamse Oosterpark. © ANP / ANP

Spijtbetuigingen zijn er in het verleden al geweest bij monde van ministers Rogier van Boxtel (2001) en Lodewijk Asscher (2003). Ook heeft het kabinet in een Kamerbrief ‘diepe spijt en berouw’ getoond over het slavernijverleden.

,,Excuses aanbieden zoals nu gepland, is nooit eerder gebeurd‘’, zegt Breeveld. ,,Die kunnen maar één keer worden gemaakt. Voor nazaten is het extra pijnlijk dat de staat formeel in het midden laat óf er excuses worden aangeboden. Een betekenisvol moment is voor de nazaten een angstig moment geworden. Dat is traumatiserend. Voor de nazaten is 1 juli heilig. Als het oprechte excuses wil aanbieden, moet dat in samenspraak gaan.’’

Plooien gladstrijken

Het kabinet probeert al wekenlang met man en macht de plooien glad te strijken. Er waren twee overleggen op het Catshuis met organisaties en deskundigen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) reisde bovendien maandagavond naar de Bijlmer voor een gesprek met de stichtingen.

Minister en vice-premier Sigrid Kaag is vandaag naar Suriname afgereisd voor een lijmpoging. Ze spreekt morgen onder anderen president Chan Santokhi, parlementariërs en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Die dag besluit het kabinet tijdens de ministerraad definitief over 19 december.

De rechtbank doet vandaag nog uitspraak.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: