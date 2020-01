Organisator van dodelijke healingsessie in IJzendijke voorlopig op vrije voeten

De 36-jarige Mike L. uit Terneuzen, die verdacht wordt van doodslag op een 34-jarige man tijdens een healingsessie in IJzendijke, wordt voorlopig vrijgelaten. Dat bepaalde de rechtbank in Middelburg vandaag. Familieleden van zowel de verdachte, als het slachtoffer, reageerden geëmotioneerd en opgelucht.

De Terneuzenaar was therapeut bij Iboga Farm in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, waar het slachtoffer uit Oudewater in september een healingsessie kreeg. De man werd onwel en werd naar een ziekenhuis in Oostburg gebracht. Daar werd hij gereanimeerd. Hij overleed later in een ziekenhuis in Gent (België).

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Zeeuw het slachtoffer mishandeld door hem met een nekklem te verstikken. Ook zou hij hem opzettelijk schadelijke stoffen hebben toegediend waardoor het slachtoffer overleed.

‘Helemaal kapot’

Tijdens een pro-formazitting van de rechtbank maakte de verdachte vandaag een verslagen indruk. ,,Onze intentie is juist om mensen te helpen. Ik ben er zelf ook helemaal kapot van”, gaf hij aan. Zijn advocaat zei dat L. niet met opzet handelde. Volgens hem was er geen sprake van verstikking en heeft L. geen nekklem toegepast. Het slachtoffer zou al drugs gebruikt hebben voor de sessie, wat niet toegestaan is. Deze zouden hem fataal geworden zijn.

De verdachte heeft verklaard diepgaande gesprekken te hebben gevoerd met het slachtoffer voor de sessie. L. zei zeer mee te leven met de nabestaanden. ,,Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Ben er zelf ook helemaal kapot van. Dit heb ik nooit zo gewild. Ik heb er alles aan gedaan om het slachtoffer te helpen.” De aanwezige nabestaanden raakten zeer geëmotioneerd.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd en waaraan de man is overleden, is nog altijd onduidelijk. Het onderzoek van de politie loopt nog, en het toxicologisch rapport waaruit meer moet blijken over de doodsoorzaak, is nog niet klaar.

De rechtbank vond dat de verdachte daar niet in de cel op hoeft te wachten, maar de volgende rechtszaak thuis mag afwachten. Een andere verdachte, een 35-jarige Terneuzenaar, werd eerder al op vrije voeten gesteld. Een 37-jarige man uit Groot-Britannië was ook verdachte, maar wordt nu alleen nog gezien als getuige.