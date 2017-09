Orkaan Irma tv-actie: Wat werkt? BN'ers in belpanel

Ja, de ramp op Sint-Maarten leeft voldoende in Nederland. ,,Maar er valt wel veel uit te leggen '', zegt Peter Kloosterhuis. Als Hoofd Evenementen van de NOS is hij vandaag namens de NPO achter de schermen verantwoordelijk voor de gezamenlijke tv-actie van de NPO, RTL én SBS. De spin in het web met maar één doel: zo veel mogelijk kijkers overhalen om zo veel mogelijk geld te doneren op giro 5125 van het Rode Kruis. ,,Wij waren druk bezig met de voorbereidingen voor Prinsjesdag. Maar bij zo'n inzamelingsactie kloppen ze bij ons aan en laat je al het werk uit handen vallen. Beide evenementen alsnog tot een goed eind brengen; het lukt nét. Hopelijk'', lacht Kloosterhuis een tikkeltje nerveus. Hij werkte eerder aan tv-acties rond de tsunami in Zuidoost-Azië (2004), de aardbeving op Haïti (2010) en de overstroming in Pakistan (2010).

Grote avond

,,Je bent telkens met twee hoofdaspecten bezig: welke tv-vormen zijn geschikt voor de bewuste ramp en hoe bereik je mensen? In dat laatste geval heb je met belangen van zenders te maken. Wie doen er allemaal mee en kunnen we iedereen faciliteren? Ik merk de laatste jaren dat minder de neiging bestaat een grote avond op de drie hoofdnetten NPO 1, RTL 4 en SBS 6 met veel zang en dans neer te zetten. Je moet je afvragen of dat wel logisch is als het leed van mensen betreft.'' De aanpak van nu: álle live-programma's op álle belangrijke zenders besteden de hele dag door aandacht aan de actie. Dus in Tijd voor MAX en de journaals, maar ook in RTL Boulevard en Shownieuws op SBS 6. In al die uitzendingen wordt geschakeld naar het epicentrum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waarvandaan vanavond ook nog een uur live wordt uitgezonden. ,,Iedereen die vandaag tv kijkt komt er mee in aanraking.''

Mogelijk complexer dan die logistieke operatie is de vraag hoe de ramp 'aan te pakken'. De beelden moeten bijvoorbeeld niet te smekerig of gruwelijk zijn. Persoonlijke verhalen en ooggetuigenverslagen zijn volgens Kloosterhuis effectief. ,,Bij de tsunami hoefden we nauwelijks iets uit te leggen, de beelden spreken voor zich. Pakistan was moeilijker, die ramp zat niet direct in onze belevingswereld . Maar voor díe actie vonden we oude archiefbeelden van hoe zij daar ooit in de jaren 50 geld inzamelden voor Zeeland, getroffen door de watersnoodramp. Dat hielp natuurlijk enorm.''



En nu? ,,In dit geval spelen er wel wat vragen. In hoeverre is Sint-Maarten onderdeel van Nederland, dus wat doet de regering al aan financiële hulp? Is de kans op nóg een orkaan groot? Blijft er straks niet te veel geld aan de strijkstok hangen?''