Orkaan Ophelia brengt zomers weer naar ons toe

Sommige weersystemen geven aan dat het na het weekend zelfs 25 graden kan worden. ,,Dat zou misschien kunnen”, stelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Maar dan wel heel lokaal. Als het even tegenzit met de bewolking gaat dat niet lukken, dus we roepen dat nog niet te hard. Of 25 graden gehaald gaat worden? We komen er later op terug...”



Deze tijd van het jaar is het normaal maximaal 14 tot 15 graden. ,,25 graden is 10 graden warmer dan normaal. Als dat lukt, zo halverwege oktober, is dat heel bijzonder.”



Op 16 oktober is een dagrecord van 25 graden nog nooit gehaald. Twee dagen later werd het in 1921 voor het laatst zo warm. Ook op 27 oktober is het weleens zo warm geweest, in 1937 werd het 25, 2 graden. ,,In november is het nooit gelukt om de 25 graden aan te tikken”, aldus Janssen.