Orkaan Ophelia verandert zon in roodgerande oranje vuurbal

Saharastof waait wel vaker deze kant op, maar vooral de asdeeltjes van de bosbranden zorgen dit keer voor een extra sterk effect. Kwaad kan het niet, stelt weerman Wilfred Janssen gerust. ,,Als het gaat regenen, valt er rotzooi op de auto’s. Verder hebben we er niet veel last van.”



Waar het fenomeen vandaag in bijvoorbeeld de Hoeksche Waard, ten zuiden van Rotterdam, goed te zien was, hadden gisteren Frankrijk en Groot-Brittannië hun ‘geluksmomentje’. Zo kleurde de lucht boven de Britse hoofdstad Londen volledig geel en moest in het westen van Frankrijk de straatverlichting zelfs aan omdat er te weinig licht door de stofdeeltjes in de atmosfeer raakte. Janssen: ,,Daar was dat effect gisteravond nog veel beter te zien. Vooral in Londen werden veel foto’s gemaakt.”



Wie gisteren in Nederland naar de hemel staarde, moet het opgevallen zijn dat de kleur van de lucht niet diepblauw was. ,,Eerder grauw, een vaag kleurtje, terwijl het zicht goed is. Dat is één van de tekenen dat er stof in de lucht zit", weet Janssen.



De bijzondere zon is vandaag nog heel de dag te zien, maar volgens Klaassen is de kans klein dat we morgen er opnieuw van kunnen genieten. ,,Ophelia is naar het noorden getrokken en in Portgual is het gaan regenen. Daardoor wordt het effect minder. Ik denk dat het morgen grotendeels over is.’’