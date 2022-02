Oud-directeur Kanjer Wens alweer opgepakt na nieuwe zedenaangiften

De aangiften kwamen binnen nadat de zaak eerder deze maand in de publiciteit kwam. De man zat eerder vast, maar werd onder voorwaarden geschorst. Op grond van de ‘nieuwe informatie’ is hij woensdag opnieuw vastgezet.



De nieuwe aangiften worden onderzocht. ,,De verdachte zal op een later moment worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.”