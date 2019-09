Oud-DSW-topman: ‘Korting op collectieve verzekering is waanzin, dat is eigenlijk stelen’

Update / video Een dode in Doesburg door koolmonoxi­de, twee mensen in zorgelijke toestand

9:41 In een woning in Doesburg zijn vanochtend meerdere personen van een gezin gevonden die in kritieke toestand verkeerden. De vader van het gezin is overleden. Moeder en een kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zij zijn het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.