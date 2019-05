Oud-FNV-voorzitter kreeg 15 jaar geleden 300.000 man naar het Museumplein

Hoeveel mensen in Nederland hebben ooit een menigte van honderdduizenden mensen op de been gebracht? Niet bijster veel: demonstraties die zoveel mensen trekken, zijn in ons land uiterst schaars. In de jaren 80 waren er twee, tegen kruisraketten, maar dat is alweer 35 jaar geleden. Deze eeuw kwam het pas één keer zover. Op 2 oktober 2004 protesteerden 300.000 mensen tegen het beleid van het kabinet-Balkenende II.



Man vol vuur

Lodewijk de Waal (68), destijds voorzitter van vakbond FNV, was één van de aanstichters. Op beelden van toen is een blozende man te zien, vol vuur. ,,Het is voor het kabinet nog niet te laat om over onze alternatieven te onderhandelen!’’, brult hij richting de menigte. ,,Maar dan moeten ze luisteren naar de mensen. Luisteren. Luisteren!’’



Hij is veranderd, sindsdien. Ouder, grijzer een tikje magerder. Hij erkent het zelf ook, kijkend naar de oude fragmenten. De laatste jaren raakte De Waal uit beeld bij het grote publiek. Hij vult zijn tijd met bestuurlijke klussen, allemaal in deeltijd. Hij leest veel, in zijn knusse jaren 30-huisje in het Haarlemse Ramplaankwartier. En het is misschien vloeken in de vakbondskerk, maar hij is ook begonnen met golfen, samen met zijn zoon. ,,Hier in de buurt zit een niet al te dure baan’’, zegt hij, zich half excuserend. ,,Het is moeilijker dan je denkt.’’