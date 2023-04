‘Oud-landbouwminister Veerman verdient tonnen aan dubieuze grondhandel’

Particulieren kochten stukken van Veerman landbouwgrond bij Nieuw-Beijerland via een tussenhandelaar, voor bedragen die wel tien keer boven de marktwaarde liggen. Hen werd voorgehouden dat er een 'zeer grote kans’ was dat de agrarische grond snel bouwgrond zou worden, en dus flink in waarde zou stijgen. Daar bleek echter geen sprake van, zo bleek uit navraag bij de gemeente. Kopers werden zo voor tienduizenden euro’s gedupeerd, terwijl zowel Veerman als de tussenhandelaar er flink geld aan verdienden.

Veerman was namens het CDA minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tussen 2002 en 2007. Hij werd daarna onder meer voorzitter van Natuurmonumenten. Hij is daarnaast akkerbouwer in de Hoeksche Waard, de gemeente waar Nieuw-Beijerland in ligt.

Boer voelt zich belazerd

De handel in kleine stukjes grond zoals Veerman dat doet, is niet verboden, maar wel omstreden. Een rechter noemde een dergelijke gang van zaken al eens ‘windhandel’. In een reactie aan RTL Nieuws stelt Veerman dat zijn familiebedrijf op basis van de prijs die hij kreeg van de tussenhandelaar ‘geen oneerlijke handelspraktijken hadden moeten vermoeden’. ,,Het was en is de directie van C.P. Veerman Holding B.V. niet bekend op welke manier JE Vastgoed B.V. een partij benadert (...) We hebben geen enkele aanwijzing gehad dat er sprake is van ‘oplichting’ of andere onfatsoenlijke handelingen.’’