Oud-minister Dekker loopt botbreuken op na val van racefiets, vrouw (42) verdacht van mishandeling

met videoVoormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt door een val van zijn racefiets op het Schelpenpad in de duinen bij Monster. Hij liep daarbij verschillende botbreuken op. Na het ongeval is een 42-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt verdacht van toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Het ongeluk vond dinsdagavond rond 19.45 uur plaats. Hoe Dekker zo hard ten val kwam is vooralsnog onduidelijk. De politie bevestigt dat Dekker verschillende botbreuken heeft opgelopen. Volgens getuigen zou de Haagse oud-minister, die op zijn racefiets door de duinen reed, gegrepen zijn door een 42-jarige wandelaarster. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het incident. ,,We zijn nog druk bezig met het onderzoek.”

Hulpdiensten rukten uit om Dekker bij te staan. Omdat het vaak een zoektocht is in de duinen om het slachtoffer te vinden werden de hulpdiensten ondersteund door de reddingsbrigade. De voormalig minister werd snel gevonden. Na behandeling door ambulancepersoneel is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Naast de ambulance en politie werd in eerste instantie ook de traumahelikopter gealarmeerd, maar de inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) werd later geannuleerd.

Sander Dekker kwam met zijn wielrenfiets hard ten val in de duinen van Monster.

De 42-jarige wandelaarster, een vrouw uit Monster, is na het incident aangehouden. Ze werd eerder verdacht van poging zware mishandeling en poging doodslag, maar die verdenking is inmiddels aangepast. De vrouw wordt nu verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

De Fietsersbond afdeling Westland heeft eerder aandacht gevraagd voor de 'gevaarlijke situatie' op het Schelpenpad, de geasfalteerde strandopgang van Monster. ,,Het pad is smal en moet worden gedeeld door wandelaars, skeeleraars, scootmobiels, e-bikers, gewone fietsers en wielrenners", zegt voorzitter Frans Vissee. ,,Zeker op drukke dagen kan het dan misgaan. Zeker als je bedenkt dat er ook honden zijn die loslopen of te lang zijn aangelijnd." Quote Het pad loopt door Natura2000, een natuurge­bied dat zwaar wordt beschermd Vissee Parallel aan het asfalt ligt een apart pad, maar dat is uitsluitend toegankelijk voor ruiters. ,,Wij hebben eerder gepleit voor verbreding, waardoor wandelaars en fietsers kunnen worden gescheiden", zegt Frans Vissee. ,,We stuiten echter op een veto van de provincie Zuid-Holland. Het pad loopt door Natura2000, een natuurgebied dat zwaar wordt beschermd." Tekst gaat verder onder het kaartje.

De provincie, die zich ook bewust is van het gevaar, plaatst op dergelijke paden nu verkeersborden met de tekst 'hou rekening met elkaar'. En dat is een boodschap waar Frans Vissee zich gezien de omstandigheden graag achter schaart. ,,Wij raden fietsers aan om goed uit te kijken en de snelheid aan te passen aan de omstandigheden. Een kind of een hond kan altijd ineens het pad oversteken. Daar moet je op zijn voorbereid, vinden wij. Voor de veiligheid van andere weggebruikers. Maar ook voor jezelf natuurlijk."

Het is niet de eerste keer dat Dekker hard van zijn fiets valt. In 2012 brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 maakte hij een buiteling door een loslopende hond. Dekker brak toen weer zijn sleutelbeen, een elleboog, een rib en zijn pols. Hij verscheen daarna met beide armen in mitella’s in de Tweede Kamer.

Sander Dekker na zijn onfortuinlijke val in 2013.

In 2015 maakte Dekker opnieuw een flinke smak met zijn racefiets. Hij kwam op vakantie in Spanje zo lelijk ten val dat hij zijn heup brak.

Sander Dekker in 2015 op krukken na een ministerraad.

Verslaggever Carel van der Velden van AD Westland vertelde in de Live Nieuws Update meer over het incident.

