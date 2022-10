Oud-minister Wouter Koolmees wordt nieuwe topman van NS

Koolmees, die per 1 november begint, was tijdens de corona-crisis medeverantwoordelijk voor de overheidssteun aan ondernemers die getroffen werden door corona. In het nieuwe kabinet keerde hij echter niet terug. Dit voorjaar was hij nog coalitie-informateur in zijn thuisstad Rotterdam.

Nu gaat Koolmees dus aan de slag bij NS, waar hem een zware klus wacht. Nadat de spoorwegen in 2019 een topjaar draaiden met een record aantal reizigers, halveerde het aantal klanten door corona. Hoewel de lockdown en andere beperkende maatregelen alweer een tijd terug afgeschaft zijn, is het aantal reizigers nog lang niet terug op het oude niveau (nu circa 80 procent ten opzichte van voor corona, red).

Minstens zo erg is dat NS kampt met een enorm personeelstekort, momenteel zijn er circa 2200 vacatures. Noodgedwongen is de dienstregeling met 10 procent ingekrompen en zijn veel treinen in lengte gehalveerd. Gevolg is dat de reizigers, hoewel er daar dus minder van zijn, als haringen in een ton zitten. Bij het klachtenloket van reizigersvereniging Rover was het aantal meldingen in september verzesvoudigd.

Stakingen

Vorige week meldde interim-chef Bert Groenewegen nog in een interne videoboodschap aan alle 20.000 NS-medewerkers dat komende weken ‘cruciaal’ zijn voor het bedrijf. Als er niet voldoende nieuwe medewerkers gevonden worden, moet de dienstregeling mogelijk nog verder worden ingekrompen.

Quote Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de ambities op het gebied van bereikbaar­heid en duurzaam­heid kan waarmaken Wouter Koolmees, nieuwe president-directeur NS

Het personeelstekort leidde onder de medewerkers en de vakbonden eveneens tot grote ontevredenheid. Na diverse stakingen voor een betere cao, volgde vorige maand een forse loonsverhoging plus de belofte van de directie om meer aan de hoge werkdruk te doen.

Haagse ervaring

In zijn reactie lijkt Koolmees zich terdege bewust te zijn van alle problemen. ,,Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken.”

Zijn Haagse ervaring als minister en daarvoor als Tweede Kamerlid, zal Koolmees goed van pas komen. Zo wacht hem de taak om extra geld los te krijgen. De nieuwe cao voor het NS-personeel alleen gaat de vervoerder tientallen miljoenen euro’s extra kosten. De coronasteun die NS afgelopen twee jaar ontving, wordt in 2023 slechts mondjesmaat voortgezet. Sowieso is Den Haag de laatste tien jaar relatief gezien niet heel scheutig geweest richting NS.

Het kabinet lijkt bovendien onder druk van Brussel de internationale bestemmingen (Parijs, Berlijn, Londen, Basel, red) open te willen stellen aan de vrije markt, iets waar NS zeer bezorgd over is.

Partijkleur

Koolmees lijkt zijn partijkleur in ieder geval mee te hebben. Eerder was ex D66-minister Roger van Boxtel van 2015 tot 2020 de hoogste baas van NS. Bij de spoorwegen hebben ze daar goede herinneringen aan, Van Boxtel was geliefd bij het personeel.

In het huidige kabinet krijgt de ex-minister onder meer te maken met zijn partijgenoot Sigrid Kaag, die als minister van Financiën een en ander te zeggen heeft over het staatsbedrijf. Op het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) over NS. Zij kreeg vorige week nog het verwijt onzichtbaar te zijn en weinig betrokken bij alle problemen rond de spoorwegen.