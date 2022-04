Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer (70) overleden

Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 Nationale Ombudsman. Daarbij deed hij onder meer onderzoek naar de Q-koorts. Bij zijn vertrek als ombudsman in 2014 kreeg hij een koninklijke onderscheiding: Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Daarbij noemde hij het ‘een voorrecht’ om ombudsman te zijn.



Daarna was hij sinds 1 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer, die zetelt in Luxemburg. Op 1 april nam Stef Blok zijn functie over. De Europese Rekenkamer is belast met het controleren van de financiën van de EU.