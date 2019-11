Oud-onderwijsminister: ‘Laat werkloze leraar helpen bij nakijken schoolwerk’

Update Rechter verbiedt afschot van herten in Oostvaar­ders­plas­sen

18:26 Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen mag niet meer doorgaan. Dat oordeelde de bestuursrechter in Lelystad vandaag. Het besluit tot het afschot was volgens de rechter niet gebaseerd op een ecologisch vakkundig rapport.