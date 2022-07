Oud-presentator Frank Masmeijer (60) onverwacht op vrije voeten: ‘Dit is echt heel zeldzaam’

gratieOud-presentator Frank Masmeijer (60) is tot zijn eigen verbazing eerder vrijgekomen uit de gevangenis nadat koning Willem-Alexander hem gratie had verleend, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. De koning deed dit volgens de raadsman op verzoek van een speciaal aangestelde rechter en van de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

Advocaat Geert-Jan Knoops spreekt van een heel zeldzame zaak. ,,We zijn hartstikke blij voor hem, maar we zijn ook professioneel gezien verrast door dit besluit. De heer Masmeijer was voor een ernstig vergrijp veroordeeld en er is naar mijn weten geen sprake van een spoedgeval. Ik heb in mijn loopbaan bovendien meer dan honderd gratieverzoeken ingediend, daarvan is slechts een handjevol toegewezen. Vaak heb je dan te maken met hele schrijnende gevallen zoals een ernstige ziekte. Dat lijkt hier niet het geval te zijn.”

Masmeijer trok volgens Knoops vorig jaar de stoute schoenen aan en diende vanuit de gevangenis zelf het verzoek tot gratie in. ,,Hij heeft een nieuw levensplan ontworpen dat kennelijk heel aansprekend was voor de autoriteiten in Nederland. De reden waarom hij uiteindelijk gratie heeft gekregen, wordt helaas nooit bekendgemaakt. De koning bemoeit zich inhoudelijk ook niet met de hele procedure, die zet enkel zijn krabbel.”

Deelname criminele organisatie

Zelf dacht Masmeijer dat hij nog minstens anderhalf jaar vast zou zitten, nadat hij in België was veroordeeld voor zijn aandeel in een grootscheepse cocaïnesmokkelzaak. Masmeijer ontkende in eerste instantie alles, maar gaf later toe een ‘beperkte’ rol te hebben gehad bij de smokkel van honderden kilo’s cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij zat eerst vast in België, maar mocht het laatste deel van zijn straf uitzitten in Nieuwegein.

De oud-presentator dacht in eerste instantie dat hij in de maling werd genomen toen een medewerker van de gevangenis hem vertelde dat hij kon gaan. ,,Ik kan het nog steeds niet bevatten”, aldus de oud-presentator, die grapt dat toen hij wegreed met vriendin Anita, hij tegen haar zei: ,,Geef maar een dot gas, voordat ze zich bedenken!”

De voormalig NCRV’er, die in de jaren tachtig en negentig veelvuldig op televisie te zien was, laat weten dat hij zich ervan bewust is dat gratie ‘bijzonder en zeldzaam’ is, maar zegt dat hij altijd van mening is geweest dat hij een te hoge straf heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan. ,,En dat vonden meer mensen, onder wie nu zelfs dus de koning kennelijk ook”, aldus Masmeijer tegen de Telegraaf.