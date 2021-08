Oude man overboord geslagen van cruiseschip bij Texel: ‘Kans dat hij nog leeft nihil’

Het schip was onderweg van Hamburg naar Antwerpen. De bemanning van het cruiseschip schakelde vijf reddingsboten van Texel, Vlieland en Terschelling in nadat de man overboord sloeg. Ook zochten een Search & Rescue-helikopter uit Den Helder, kustwachtvaartuig Guardian en het kustwachtvliegtuig mee naar de man. Schepen in de omgeving werden verzocht eveneens deel te nemen of uit te kijken naar een mogelijke drenkeling, die een blauw shirt aan zou hebben.



Aanvankelijk werd nog een slag om de arm gehouden omtrent de vermissing, maar nadat het cruiseschip Europa volledig doorzocht werd en is de vermiste persoon niet gevonden. De zoekactie werd daarom voortgezet, aldus de Kustwacht.



De zoektocht was ‘verschrikkelijk moeilijk', stelt woordvoerder Ron Corstanje van de Kustwacht. ,,Op het moment van de melding waren er golven van vier meter hoog, de golfslag werd nog hoger door de harde wind. Zoeken naar iemand op zee is al moeilijk, maar met zulke golven helemaal.”