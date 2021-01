Oudejaarsavond kent incidenten en veel vuurwerk, maar merendeel thuis aan de oliebollen

De meest bijzondere jaarwisseling in decennia lijkt vooralsnog zonder al te grote problemen te verlopen. Op verschillende plaatsen in het land moest de politie of zelfs de ME ingrijpen. Er werd op veel plekken vuurwerk afgestoken en er zijn brandjes. Maar de meeste Nederlanders vierden Oud en Nieuw keurig thuis.

Het was een jaarwisseling die anders is dan alle andere. Nederland mocht geen vuurwerk afsteken, niet meer dan twee gasten in huis ontvangen en elkaar om middernacht niet massaal om de hals vliegen. Vooraf bestond de angst dat op een feestavond met zoveel restricties de vlam ernstig in de pan kon slaan. Dat gebeurde op enkele plaatsen, maar van een landelijke chaos lijkt vooralsnog geen sprake te zijn geweest.

In Den Bosch noemde de politie de situatie lange tijd ‘broeierig’. Eerder op de avond bekogelden tientallen personen agenten met vuurwerk, waren er enkele gevechten en werd een auto in brand gestoken. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen zodat de brandweer de auto kon blussen. Vanwege de gespannen situatie heeft de politie extra bevoegdheden gekregen. Zo mogen agenten er preventief fouilleren.

Oorsuizen

Op meer plaatsen in het land heeft de politie het moeilijk gehad. Twee politiemedewerkers die in het Gelderse Stroe vuurwerk naar zich toe gegooid kregen, doen aangifte wegens mishandeling. Ze hielden er oorsuizen aan over.

Jongeren in Volendam hebben politiemensen bekogeld met vuurwerk. De jongeren zorgden voor overlast door zwaar vuurwerk af te steken, aldus een woordvoerster van de politie die aangeeft dat de rust aan het begin van de avond lijkt weergekeerd. Dergelijke opstootjes waren er in meerdere plaatsen.

Op sociale media valt het veel mensen op dat er veel minder vuurwerk wordt afgestoken in de aanloop naar middernacht. Het vuurwerkverbod lijkt dus effect te hebben, maar niet overal. In Breda raakte een kind gewond toen het in de buik werd geraakt door vuurwerk. Een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn werd donderdagmiddag aangehouden vanwege de ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flatwoning, waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Conference

Zo heeft de politie, die tijdens de jaarwisseling meer mensen heeft ingezet dan normaal, op verschillende plaatsen de handen vol gehad. Toch lijkt het aantal incidenten vooralsnog lager dan tijdens een reguliere jaarwisseling. Op oudejaarsavond wilde de politie daar geen commentaar op geven.

Ondanks het vuurwerkverbod is om middernacht wel door het hele land geknald met vuurwerk. Op meerdere plaatsten was siervuurwerk te zien en op veel plekken waren harde knallen te horen. Vanuit meerdere plaatsen in het land kwamen berichten van vuurwerk dat ‘niet onderdoet voor andere jaren’. Toch leek het afsteken van het vuurwerk minder lang te duren dan anders.

Ook klonken er in diverse wijken enorme knallen van illegale ‘bommen’. In Vlissingen sneuvelden daardoor meerdere ruiten van huizen in een straat. Enkele steden ontkwamen deze jaarwisseling niet aan autobranden. Meerdere voertuigen gingen afgelopen nacht in vlammen op.

Oudejaarsconference

Het lijkt er dus wel op dat men minder langdurig vuurwerk afsteekt dan andere jaren. Vanuit veel plaatsen komen overigens berichten dat het rond 00.30 uur weer rustiger was.

Hoe dan ook, het overgrote deel van Nederland gaf gehoor aan alle oproepen om de jaarwisseling volgens de regels te laten lopen. Gezinnen keken massaal naar de conference van Youp van ‘t Hek of Guido Weijers. Hulpdiensten en ziekenhuizen hopen dat het bij die tussenstand blijft.

Volledig scherm De oudejaarsconference van Guido Weijers. © RTL

Bekijk hier alle video's tijdens oud & nieuw: