Oudejaarsavond kent incidenten, maar merendeel thuis aan de oliebollen

jaarwisseling LIVE | Man met balletjes­pi­stool bedreigt jongeren die vuurwerk afsteken

31 december Op verschillende plekken in het land zijn ongeregeldheden ontstaan. In Schiedam is een man aangehouden. Hij heeft een groep jongeren, die vuurwerk aan het afsteken was, bedreigd met een balletjespistool. Verder zijn vanavond door een vuurwerkbom zo’n 10 ramen kapotgegaan in een straat in Vlissingen. ,,Echt heftig, het was alsof er een echte bom ontplofte”, zegt buurtbewoner Peter Hendrikse. We houden je hier live op de hoogte van al het nieuws rond de jaarwisseling.