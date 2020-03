Ouder stel steelt pornoblad in Primera: ‘Snap dat het spannend is, maar kom op: het is 2020'

Een stel op leeftijd heeft vrijdagmiddag het erotische tijdschrift Seventeen gestolen uit de Primera in Aalten. In een bericht op Facebook roept eigenaar Raymond Doornink de man en vrouw op om ‘sportief te zijn en die 9,95 euro nog even af te komen rekenen'.

‘Ik snap dat het soms best spannend kan zijn om een ‘spannend boekje’ af te rekenen in een drukke winkel. Maar kom op, het is 2020, dus ik kijk nergens meer van op. Het staat prachtig op beeld hoe die erin glijdt (boekje in de binnenzak)’, schrijft Doornink in een ludiek bericht op de Facebookpagina van de Aaltense Primera.

‘Allemaal rode oortjes gekregen’

Op camerabeelden is te zien hoe het stel, dat vermoedelijk rond de 60 jaar is, het blad uit de schappen grist. Daarna verdwijnt het in de binnenzak van de man en verlaten de twee zonder te betalen de zaak aan de Bredevoortsestraatweg.



,,We hebben er hier in de winkel allemaal rode oortjes van gekregen”, zegt Doornink met een lach. ,,Ik slaap heus niet slechter van deze diefstal. Het gaat om een tientje. Toch hoop ik dat ze hun excuses komen aanbieden. Elke diefstal is er wel een te veel.”

Al langer had hij het idee dat het pornotijdschrift gestolen werd. ,,Alle tijdschriften die aan het eind van de maand over zijn, sturen we terug naar de leverancier. Al vaker hadden we één Seventeen te weinig. Dat viel op, dit tijdschrift wordt verder amper verkocht. Omdat we opnieuw een tekort hadden, zijn we de bewakingsbeelden gaan kijken. Eerlijk: ik moest wel een beetje lachen toen ik de diefstal zag.”

Eerdere diefstallen

Hij vermoedt dat de twee ook de vorige diefstallen van Seventeen op hun geweten hebben. ,,Maar dat kan ik helaas niet hard maken. We kunnen de bewakingsbeelden niet verder kijken twee weken terug.”