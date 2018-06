Ouderen gaan de strijd aan op Circuit Zandvoort bij het NK Scootmobiel

Op het circuit van Zandvoort zullen morgen 72 ouderen in teams van zes strijden op het NK Scootmobiel. In Zandvoort wordt een parcours afgelegd, vol met obstakels. Organisator Gouden Dagen wil met dit vrolijke evenement ook een serieuzere zaak aanstippen: eenzaamheid onder ouderen.

Twaalf teams doen mee met de wedstrijd. Sommige hebben leuke namen bedacht, zoals Gazz Erop, Niet Verstappen en De Heikant Geeft Gas. Het NK vond dertien jaar geleden voor het laatst plaats. In 2004 en 2005 werd het NK gehouden omdat subsidies voor de scootmobiels dreigden weg te vallen.

Henny Brouwer gaat er iedere maand met de Ridderkerkse Scootmobiel Club (RSC) op uit. ,,Wij doen mee met het NK voor de gezelligheid, maar ook om wat meer bekendheid voor onze club te krijgen."

De doelstellingen van de RSC komen vrijwel overeen met die van de organisatie van het NK. ,,We hebben de club opgericht om mensen wat meer buiten de deur te krijgen. Er staan zat scooters in de berging die bijna nooit worden gebruikt. Mensen zijn onzeker wanneer ze maar zelden rijden, en door de tochten die we organiseren raken mensen meer vertrouwd met hun scootmobiel."

,,We zijn twee jaar geleden met een klein groepje begonnen. Nu zijn we met bijna twintig mensen. Niet iedereen kan mee naar het NK, helaas, want het is een lange dag. Voor mensen met MS was het bijvoorbeeld te hoog gegrepen. Eens per maand doen we een tocht van een paar uur, dat is voor hen wel te doen."

Brouwer vindt het wel lastig om de kansen van zijn team in te schatten. ,,Ik hoop dat we meer kans hebben om te winnen, want we gaan er nu ook al eens per maand op uit, maar ik heb geen idee. Er zijn zat 75-plussers die ook fanatiek zijn! We gaan ons best doen."

Iedere maand gaat de RSC op pad. © Ridderkerkse Scootmobiel Club

Meneer Hillebrand (82) is vrijwilliger bij verpleeghuis Lückerheide te Kerkrade en doet mee met het NK Scootmobiel. ,,Wij gaan met de vrijwilligers, die hebben ook een uitje verdiend."

Samen met andere vrijwilligers zijn ze even gaan oefenen voor de grote dag. ,,In het dagelijks leven rijd ik geen scootmobiel. Gisteren zijn wij gaan oefenen, want ik had er nog nooit in gezeten. Iemand van de Hogeschool Heerlen kwam het ons leren en nu gaat het redelijk. We gaan er met goede moed in!"

Al acht jaar is hij vrijwilliger bij verpleeghuis Lückerheide. Eerst vier jaar toen zijn vrouw in de kliniek zat, en na het overlijden van zijn vrouw omdat hij het werk belangrijk vindt. ,,Ik vind het belangrijk dat de eenzaamheid onder de aandacht komt. Wij koken voor deze mensen, spelen spellen met hen. Ik doe dat met plezier, want ik weet wat voor aandacht die mensen nodig hebben. Zij kunnen zelf niet altijd meer aangeven wat ze nodig hebben, en dat is de eenzaamheid waar zij mee te maken krijgen."



Meneer Hillebrand kreeg les in het rijden met de scootmobiels, samen met andere vrijwilligers. © Privéfoto

Mevrouw Borst-De Winter (85) woont in Zeist en doet mee aan het NK met het team Kranig In Zeist. ,,Wij doen mee omdat we dat gewoon heel erg leuk vinden. Voor de gezelligheid, en misschien dat we Max Verstappen zien!"

Dat er meer aandacht komt voor eenzaamheid onder ouderen, kan mevrouw Borst-De Winter alleen maar aanmoedigen.

Een keer eerder heeft ze geoefend met de scootmobiel. ,,Ik zit nooit in een scootmobiel. Ik heb er nu één keer in gezeten, om te oefenen, en dat ging hartstikke goed. Ik heb er de volle vertrouwen in dat het goed komt. We gaan er gezellig naar toe, en ik hoop dat ik win."

Een NK Scootmobiel doe je natuurlijk niet elke dag. ,,Ik vind het ook wel een beetje spannend. Ik heb speciaal een klein tasje gekocht zodat ik alles goed bij me kan houden."

Mevrouw Borst-De Winter (midden) oefende één keer eerder met de scootmobiel. © Privéfoto

Mobiliteit is belangrijk

Jan Romme, directeur van Gouden Dagen: ,,Wanneer het sociale netwerk van ouderen wegvalt, kunnen zij wel erg eenzaam worden. Het is dan ook heel belangrijk voor hen dat ze er zelfstandig op uit kunnen en niet altijd een taxi hoeven te bestellen bijvoorbeeld. Mobiliteit is dan erg belangrijk."